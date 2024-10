ANÁLISE-América Latina se prepara para impacto das eleições dos EUA sobre comércio e tarifas

O banco de investimentos Lazard disse em uma nota recente a clientes que uma tarifa universal de 10%, como a proposta por Trump, poderia ser usada para evitar que os países contornem as tarifas ao estabelecerem parcerias com países que já têm acordos comerciais com os EUA. Outros exemplos de seu uso poderiam incluir políticas relacionadas à imigração, já que as remessas contribuem muito para várias economias regionais, especialmente na América Central.

Os países sul-americanos podem estar em uma posição melhor para se esquivar de um regime comercial mais rigoroso dos EUA. O banco de investimentos coloca o Chile, potência do cobre e do lítio, em uma lista de países com alta exposição ao mercado dos EUA que poderiam ser amplamente poupados com base na natureza menos substituível de suas exportações.

Esses cálculos se tornariam muito menos relevantes no caso de uma vitória de Kamala Harris.

"Se a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, vencer, provavelmente com um governo dividido, o risco tarifário provavelmente diminuiria e esperaríamos menores condições de crescimento e investimento nos Estados Unidos, o que poderia levar a um desempenho superior sustentado dos ativos de mercados emergentes", disse o banco de investimentos em perspectiva de outubro para os mercados emergentes, publicada na semana passada.

Embora a economia industrial exportadora do México provavelmente sentiria o aperto em um segundo governo Trump, outros países que são principalmente exportadores de commodities poderiam até se beneficiar.

A América do Sul poderia se beneficiar de sua menor dependência de remessas dos EUA, que, em um cenário sob Trump, podem ser tributadas em 10% se o senador JD Vance, companheiro de chapa de Trump, levar adiante sua proposta de imposto.