Disney nomeia James Gorman, do Morgan Stanley, para liderar conselho e planeja nomear novo CEO em 2026

(Reuters) - A Walt Disney nomeou nesta segunda-feira James Gorman, do Morgan Stanley, como presidente de seu conselho de administração e disse que anunciará um novo presidente-executivo para substituir Bob Iger no início de 2026, preparando o cenário para a sucessão na empresa de mídia e entretenimento.

Gorman deixará o cargo de presidente do conselho do Morgan Stanley no final de 2024 e assumirá o cargo na Disney em janeiro do próximo ano. Ele atuou como presidente-executivo do banco de Wall Street por 14 anos e é creditado por ter transformado a instituição em uma potência de gestão de patrimônio.

Gorman liderou um plano de sucessão no qual Ted Pick assumiu seu antigo cargo, ao mesmo tempo em que manteve no banco os dois outros candidatos, os executivos Andy Saperstein e Dan Simkowitz, uma raridade em Wall Street.