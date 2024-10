Dólar passa por ajustes e fecha abaixo de R$5,70 apesar de avanço no exterior

Às 17h29 na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,01%, a 5,7060 reais na venda.

No início do dia a moeda norte-americana chegou a superar os 5,73 reais, acompanhando o avanço firme das cotações também no exterior. Um dos motivos para o movimento era a leitura de que o Federal Reserve tende a cortar os juros em apenas 25 pontos-base em novembro, e não em 50 pontos-base.

Além disso, os receios em torno de eventual vitória de Trump na disputa com Kamala Harris pela Casa Branca dava suporte ao dólar. Analistas veem as propostas do ex-presidente, incluindo tarifas e cortes de impostos, como favoráveis à alta da moeda norte-americana.

“Trump é um dos elementos mais importantes (para a alta recente do dólar). Ele faz boa parte do que promete, e o que ele faz é disruptivo”, avaliou André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

“Ele já falou publicamente que vai cortar impostos de empresas por lá e emitiu sinais de que o fiscal norte-americano vai continuar em aceleração, o que sugere uma taxa de juros mais alta por mais tempo”, acrescentou.

Neste cenário, o dólar à vista marcou a cotação máxima de 5,7363 reais (+0,63%) às 9h52.