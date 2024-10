MSC compra empresa de logística brasileira por mais de R$ 4 bilhões

A transação precisa de aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a expectativa da Wilson Sons é que o negócio seja concluído no segundo semestre de 2025.

Com a conclusão, a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária integral da MSC, vai lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Wilson Sons nas mesmas condições do combinado com a OW Overseas.

O segundo maior acionista da Wilson Sons é a Tarpon Capital, com 12,11%. A Radar Gestora detém outros 9,62%, segundo dados da companhia.