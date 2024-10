Petróleo sobe quase 2%; recupera parte de queda de 7% da semana passada

O Brent fechou em queda de mais de 7% na semana passada, enquanto o WTI perdeu cerca de 8%. Essas foram as maiores quedas semanais dos contratos desde 2 de setembro, devido à desaceleração do crescimento econômico na China e à queda dos prêmios de risco no Oriente Médio.

Forças israelenses sitiaram hospitais e abrigos para pessoas deslocadas no norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, disseram médicos, enquanto intensificavam as operações contra militantes palestinos. Israel também realizou ataques direcionados a locais pertencentes ao braço financeiro do Hezbollah no Líbano.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fará outra investida por um cessar-fogo quando viajar ao Oriente Médio nesta segunda-feira, disse o Departamento de Estado, buscando dar início às negociações para encerrar a guerra em Gaza e também apaziguar o conflito no Líbano.

O enviado dos EUA, Amos Hochstein, se reunirá com autoridades libanesas em Beirute nesta segunda-feira sobre as condições para um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, disseram duas fontes à Reuters.

(Reportagem adicional de Robert Harvey em Londres, Colleen Howe em Pequim)