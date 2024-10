3M aumenta previsão de lucro com melhora da demanda e revisa portfólio

A 3M prevê que seu lucro ajustado para o ano inteiro fique entre 7,20 e 7,30 dólares por ação, em comparação com sua previsão anterior de 7,00 a 7,30 dólares por ação.

O lucro ajustado da 3M no terceiro trimestre, de 1,98 dólar por ação, superou as expectativas de 1,90 dólar, enquanto as vendas de 6,07 bilhões de dólares ficaram ligeiramente acima das expectativas.

(Reportagem de Kannaki Deka em Bengaluru)