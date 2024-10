Aneel intima Enel SP e inicia processo que pode levar à caducidade da concessão

A abertura do processo que pode levar à caducidade do contrato da Enel São Paulo ocorre após repetidas cobranças do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem acusado a Aneel de "boicotar" a implementação de políticas públicas elaboradas pelo governo, enquanto o regulador aponta cortes orçamentários e desfalque na diretoria como motivos da lentidão em avançar com regulamentações.

No último fim de semana, Silveira enviou mais um ofício ao diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, no qual reiterou a necessidade de o regulador abrir processo para avaliar penalidades mais graves à Enel após "reiterados desligamentos de grandes proporções" na região metropolitana de São Paulo.

As cobranças por intervenção na distribuidora ou perda do contrato cresceram depois do último apagão, mas o ministro vinha ressaltando que o governo federal não poderia tomar medidas do tipo sem embasamento técnico. Até o momento, em apurações periódicas realizadas pela Aneel, não há registros oficiais de que a Enel São Paulo venha descumprindo índices de qualidade de prestação dos serviços.