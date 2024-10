Dólar tem leve alta ante o real em meio a cenário externo adverso para risco

Nesta sessão, a agenda macroeconômica está esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior, o que leva investidores a voltarem suas atenções para eventos políticos, como a eleição presidencial dos Estados Unidos e as tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O dólar vem se fortalecendo nesta semana com o aumento das apostas na vitória do republicano Donald Trump na disputa pela Casa Branca em 5 de novembro. Segundo analistas, as promessas do ex-presidente, que incluem tarifas e cortes de impostos, sugerem juros altos no Federal Reserve por mais tempo.

"O mercado está preocupado com a eleição do Trump. A gente sabe que ele tem medidas mais inflacionárias e, consequentemente... isso deixa o mercado norte-americano mais atrativo para investimentos estrangeiros", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Operadores já vinham reduzindo suas apostas em um afrouxamento monetário agressivo pelo Fed devido a dados econômicos fortes dos EUA. A chance de um corte de 25 pontos-base na reunião de novembro é de 92%, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME.

Investidores também demonstravam cautela nesta terça com a escalada do conflito no Oriente Médio. O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, chegou nesta terça-feira em Israel a fim de realizar um último esforço em prol de um cessar-fogo na região antes da eleição presidencial.

As preocupações com uma ampliação das tensões na região estavam por trás no aumento dos preços do petróleo bruto nesta sessão, uma vez que investidores temem pela interrupção do fornecimento da commodity caso haja uma guerra ampla.