FMI corta previsões para economia alemã neste ano e no próximo

A revisão para baixo segue um corte nas estimativas do governo alemão para uma contração de 0,2% em 2024, ante crescimento de 0,3% esperado anteriormente.

A economia da Alemanha já era a mais fraca entre seus pares da zona do euro e outros países do G7 no ano passado, com um declínio de 0,3% no Produto Interno Bruto (PIB).

Para 2025, o FMI prevê que a economia da Alemanha crescerá 0,8%, tendo projetado anteriormente uma expansão de 1,3%.

Enquanto isso, a estimativa é de que a economia da zona do euro terá crescimento de 0,8% em 2024 e 1,2% em 2025.

A fraqueza persistente na indústria deve pesar sobre a economia de países como Alemanha e Itália, disse o FMI em seu relatório.

A demanda por produtos industriais alemães continuou a enfraquecer, mostraram os últimos dados de pedidos industriais.