FMI eleva previsão de crescimento dos EUA e Brasil mas reduz da China, e vê economia global sem brilho

Ao contabilizar os riscos para a perspectiva, o FMI sinalizou potencial para grandes aumentos de tarifas e medidas retaliatórias, mas não citou a promessa do candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 10% sobre as importações globais para os EUA e de 60% sobre produtos da China.

Em vez disso, ele contém um cenário adverso que inclui tarifas bidirecionais de 10% entre os EUA, zona do euro e China, além de tarifas dos EUA de 10% sobre o resto do mundo, redução da imigração para os EUA e Europa e turbulência no mercado financeiro que aperta as condições financeiras. Se isso ocorrer, o FMI disse que reduzirá o nível geral de produção do PIB global em 0,8% em 2025 e 1,3% em 2026.

Outros riscos descritos no relatório incluem o potencial de alta nos preços do petróleo e de outras commodities caso os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia se agravem.

O FMI alertou os países contra a adoção de políticas para proteger as indústrias e os trabalhadores nacionais, dizendo que elas muitas vezes não conseguem proporcionar melhorias sustentadas nos padrões de vida.

"O crescimento econômico deve vir de reformas nacionais ambiciosas que impulsionem a tecnologia e a inovação, melhorem a concorrência e a alocação de recursos, promovam a integração econômica e estimulem o investimento privado produtivo", disse Gourinchas em sua postagem no blog.