Índice europeu de ações recua, SAP impulsiona ações de tecnologia após aumento de previsão

Um aumento nos rendimentos dos títulos alemães também pressionou as ações, com o setor de serviços públicos liderando as quedas setoriais.

O STOXX atingiu máximas recordes várias vezes este ano, mas recuou ainda mais em relação a esse marco conforme os investidores precificaram a estagnação do crescimento econômico e a fraqueza da demanda chinesa.

O Fundo Monetário Internacional projetou que a Alemanha terá crescimento zero este ano, o que pesará sobre o desempenho mais amplo da zona do euro.

Os principais fatores futuros de atenção incluem as eleições de novembro nos Estados Unidos, dúvidas sobre o ritmo dos cortes nos juros pelo Federal Reserve e as contínuas tensões geopolíticas, que impulsionaram o dólar e o ouro devido a suas posições de ativos seguros.

No entanto, as ações da SAP subiram 2,1%, elevando o setor de tecnologia mais amplo em 0,9%, depois que a empresa de software aumentou suas metas para o ano inteiro com base na força do negócio de nuvem no terceiro trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,14%, a 8.306,54 pontos.