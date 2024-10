Minério de ferro recua com temor crescente sobre enfraquecimento da demanda por aço

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta terça-feira, pressionados por preocupações com uma retração na demanda pela principal matéria-prima para a fabricação de aço, à medida que a demanda de aço na China mostra sinais de abrandamento.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,52%, a 762 iuanes (107 dólares) a tonelada, reduzindo perdas registradas mais cedo.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,98%, a 100,8 dólares a tonelada. O contrato caiu abaixo do nível psicológico de 100 dólares por tonelada, atingindo uma baixa intradiária de 99,8 dólares no início da sessão.