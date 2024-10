Presidente do BCE diz que inflação pode atingir meta de 2% antes do que o previsto

WASHINGTON (Reuters) - A inflação da zona do euro está desacelerando e pode atingir a meta de 2% mais rapidamente do que tem sido projetado, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta terça-feira.

"Estou absolutamente confiante de que atingiremos essa meta de forma sustentável no decorrer de 2025", disse Lagarde no evento Bloomberg Newsmaker.

Quando questionada se isso pode acontecer antes do último trimestre de 2025, como projetado recentemente pelo BCE, ela disse: "esse seria meu desejo."