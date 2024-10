Atividade econômica dos EUA ficou quase estável nas últimas semanas, diz Fed

A economia e a inflação em particular continuam sendo uma questão fundamental entre os eleitores antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA.

"De modo geral, a atividade econômica ficou quase estável em quase todos os distritos desde o início de setembro, embora dois distritos tenham relatado um crescimento modesto", disse o Fed nesta quarta-feira, na pesquisa conhecida como "Livro Bege".

O levantamento foi realizado a partir de contatos comerciais de cada um de seus 12 bancos regionais do Fed até 11 de outubro.

"Apesar da elevada incerteza, os contatos estavam um pouco mais otimistas em relação às perspectivas de longo prazo."

No mês passado, o Fed iniciou um ciclo de flexibilização, com um corte de 0,50 ponto percentual em sua taxa de juros, para a faixa de 4,75% a 5,00%. O movimento ocorreu em meio a preocupações com o mercado de trabalho. O Fed havia aumentado os juros em 525 pontos-base em 2022 e 2023 para conter a inflação alta.

Uma série de dados econômicos mais fortes do que o esperado sobre gastos do consumidor, ganhos de emprego e inflação desde então fez com que investidores reduzissem as apostas sobre o ritmo e a extensão dos cortes nos juros.