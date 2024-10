BHP chama de "injustificada" alegação de que teria colocado lucro acima da segurança no caso de Mariana

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - A BHP disse nesta quarta-feira que as alegações de que uma busca pelo lucro em detrimento da segurança teriam contribuido para o pior desastre ambiental do Brasil eram "improváveis e injustificadas", enquanto a mineradora abria sua defesa para um processo gigantesco no Tribunal Superior de Londres.

Mais de 600.000 brasileiros, 46 governos locais e cerca de 2.000 empresas estão processando a BHP pelo rompimento de barragem em Mariana (MG), em 2015, que era de propriedade da Samarco, uma joint venture da BHP com a brasileira Vale.