Comércio exterior da América Latina e do Caribe se recuperará neste ano e registrará superávit, diz Cepal

No Caribe, o volume exportado subirá 24%, impulsionado pelo aumento notável no volume de remessas da Guiana (74%) e do Suriname (12%), de acordo com a Cepal. Na América do Sul, destacam-se os aumentos no volume de exportações de produtos agrícolas, como soja, milho e trigo.

Enquanto isso, o aumento no valor das remessas do México e da América Central -- geralmente mais intensos em manufatura -- está abaixo da média regional, com ligeiros aumentos em volume e preço.

A Cepal projeta que os maiores aumentos no valor das exportações em 2024 ocorrerão na Guiana (77%), Venezuela (38%), Argentina (21%) e Suriname (18%).

A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) disse que, no período de janeiro a agosto deste ano, o índice de preços das principais commodities exportadas pela região caiu 2,1% em relação ao ano anterior.