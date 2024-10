Compradores de GNL pedem oferta mais flexível para se adaptar à demanda variável de energia

No entanto, nos últimos anos, com a entrada de mais produtores no mercado global, os compradores têm buscado contratos de prazo mais curto com flexibilidade para revender cargas quando sua demanda está baixa.

"O que buscamos é flexibilidade em nossos contratos de longo e curto prazo para gerenciar as incertezas que enfrentamos", disse Jonathan Westby, vice-presidente sênior de GNL da JERA Global Markets, do Japão, que gerencia 40 milhões de toneladas de GNL anualmente, em uma conferência do setor.

Ele disse que a empresa enfrenta uma demanda de clientes cada vez mais variável e menos previsível, e compra e vende GNL dependendo do clima e da disponibilidade de energia nuclear.

A perspectiva para a demanda de GNL do Japão está caindo devido ao religamento de reatores nucleares e ao aumento da energia renovável, mas o ritmo do declínio é incerto.

A energia nuclear foi responsável por 9% do mix de geração de energia do Japão no ano passado.

O Japão fechou todos os seus 54 reatores depois que um forte terremoto e tsunami em 2011 provocaram um colapso na usina nuclear de Fukushima. Atualmente, o Japão opera 11 reatores nucleares, e o reinício das operações contribuiu para uma queda de 8% nas importações de GNL no ano passado, que foram as menores em 14 anos.