Conselhos aprovam combinação de negócios da Vamos Concessionárias com Automob

(Reuters) - Os conselhos de administração da Simpar, da Vamos Locação, da Vamos Concessionárias e da Automob aprovaram os documentos finais visando a reorganização da Vamos, conforme fato relevante enviado pelas companhias à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira.

A operação, proposta pelo acionista controlador Simpar e anunciada em setembro, busca tornar a Vamos Locação exclusiva e inteiramente dedicada ao segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos e combinar os negócios da Vamos Concessionárias, subsidiária da Vamos Locação, com a Automob.

"Uma vez aprovada, a operação resultará na criação do maior e mais diversificado grupo de concessionárias do Brasil listado no Novo Mercado", afirmaram as empresas. A marca Automob será preservada na nova empresa, que somará 192 lojas de 34 marcas em 12 Estados. Nos 12 meses até junho, a receita bruta combinada somou 12,7 bilhões de reais, com Ebitda de 418 milhões de reais.