Expectativas de inflação desancoradas e prêmios de risco preocupam BC, diz Campos Neto

(Reuters) - As expectativas de inflação desancoradas e o patamar atual dos prêmios de risco do país preocupam muito a autoridade monetária, afirmou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira.

Em evento promovido pelo banco UBS em Washington, Campos Neto disse que números recentes de inflação foram um pouco melhores que o esperado, ponderando que "todo o resto das variáveis que apontam para o futuro" está piorando, ao citar leituras de inflação implícita, curva longa de juros, prêmio de risco, projeção de inflação e balanço de riscos para os preços.

"Quando você vê a inflação desancorando e você o prêmio de risco onde está hoje, é um sinal que nos preocupa muito, nós expressamos isso e precisamos endereçar isso", disse no evento, que aconteceu às margens das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.