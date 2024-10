Galípolo antecipa volta ao Brasil após cumprir agenda com Haddad em Washington

Na terça-feira, o diretor acompanhou Haddad em um encontro com a diretora do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Lael Brainard -- cotada para assumir a secretaria do Tesouro no caso de vitória da democrata Kamala Harris nas eleições de novembro --, e participou de almoço com representantes do Brasil no FMI e no Banco Mundial, sendo o único representante do BC em ambos os eventos.

Uma fonte, que falou em anonimato devido à sensibilidade do assunto, afirmou que a proximidade e interlocução com o ministro reforçou nos círculos em Washington uma imagem de "pato manco" para o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, que fica na instituição até dezembro, o que teria gerado mal-estar entre representantes do banco.

A expressão é usada no jargão político para designar alguém que ocupa uma determinada posição de poder, mas não a exerce mais de fato.

Uma segunda fonte com interlocução com Galípolo e Campos Neto afirmou que seria da personalidade do primeiro se adiantar à criação de qualquer mal estar e, por isso, faria sentido a opção de retornar antes do previsto.

Uma terceira fonte com conhecimento do assunto afirmou que não teria havido sentimento de mal-estar por parte do BC em Washington.

Procurado, o BC afirmou que não comentaria o assunto.