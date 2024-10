Heineken tem receita acima do esperado no 3º tri, Brasil ajuda desempenho nas Américas

LONDRES (Reuters) - Os números de vendas do terceiro trimestre divulgados nesta quarta-feira pela cervejaria holandesa Heineken superaram as previsões do mercado, com o desempenho sendo impulsionado por cervejas sem álcool e preços mais altos.

A segunda maior cervejaria do mundo teve alta 3,3% na receita líquida orgânica em relação ao ano anterior, superando a expectativa média de analistas de crescimento de 3,2%.

A empresa disse que sua marca homônima, cujo preço é mais alto do que o de outras em seu portfólio, impulsionou o crescimento, com vendas em volume da marca crescendo 8,7% globalmente. Mas, no geral, as vendas em volume da empresa subiram apenas 0,7% globalmente e caíram em duas das três maiores regiões da Heineken.