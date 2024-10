Ibovespa recua com aversão a risco global; Carrefour sobe

- VALE ON caía 1,13%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,91%, com uma perspectiva mais fraca do mercado global de aço e previsões mais brandas para a recuperação econômica chinesa ofuscando a mais recente série de medidas de estímulo naquele país.

- PETROBRAS PN recuava 0,91%, contaminada pela fraqueza dos preços do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, mostrava declínio de 0,89%. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,52%, PETRORECONCAVO ON cedia 0,24% e PRIO ON perdia 0,17%.

- HYPERA ON mostrava queda de 1,25%, em dia de correção, após acumular alta de 9,5% nos dois pregões anteriores, na esteira da proposta de combinação de negócios feita pela EMS, do grupo NC, que envolve uma oferta por até 20% das ações da companhia ao preço de 30 reais o papel.

- JBS ON perdia 1,16%. Investidores usavam a aversão a risco global como argumento para realização de lucros dos papéis, que subiram por sete sessões seguidas, acumulando no período uma valorização de quase 10,5%. Na véspera, a ação cravou máxima de fechamento em dois meses. No setor, MARFRIG ON caía 1,11%, BRF ON cedia 1,32% e MINERVA ON recuava 0,72%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,06%, enquanto BANCO DO BRASIL ON recuava 0,34% e BRADESCO PN cedia 0,2%. SANTANDER BRASIL UNIT apurava um acréscimo de 0,04%.

- CARREFOUR BRASIL ON saltava 6,8%, após o varejista divulgar acordo com um fundo de investimento imobiliário gerido pela Guardian Gestora para venda de 15 imóveis próprios onde estão localizadas lojas Atacadão por 725 milhões de reais. A companhia também reportou vendas brutas de quase 30 bilhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 4,8% ante a mesma etapa do ano anterior.