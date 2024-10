Petróleo cai 1% com grande aumento nos estoques de petróleo dos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira depois que dados mostraram que os estoques de petróleo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado, mesmo com a recuperação da atividade de refino.

Apesar da queda, os contratos futuros permaneceram com uma alta acumulada de cerca de 2% nesta semana, com os operadores considerando o conflito contínuo no Oriente Médio.