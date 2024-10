Presidente do BCE diz ser necessário cautela com cortes na taxa de juros

"Precisamos ser cautelosos porque os dados surgirão e nos indicarão qual é a situação da economia, qual é a situação da inflação, do núcleo da inflação", disse ela em um evento em Washington. "E haverá um aspecto de julgamento em nossas decisões, mas, de fato, teremos de ser cautelosos ao fazer isso."

Em um evento separado em Washington, onde as autoridades estão reunidas para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que ainda espera uma recuperação da economia da zona do euro, embora "os dados recentes tenham levantado algumas questões" sobre isso.

O BCE reduziu sua taxa de juros em 25 pontos-base, para 3,25%, na semana passada - seu terceiro corte este ano. Os membros estão agora debatendo até que ponto os juros devem cair e como sinalizar seus planos aos investidores.

Os mercados precificam totalmente um corte de 25 pontos-base em 12 de dezembro e alguma chance de uma redução de 50 pontos-base. A taxa é vista caindo para 2,0% até junho.

(Por Balazs Koranyi)