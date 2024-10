Remuneração anual incentivará distribuidoras a investir mais, diz CEO da Neoenergia

SÃO PAULO (Reuters) - A possível mudança na remuneração dos investimentos na distribuição de energia elétrica, passando a ocorrer de forma anual, incentivará maiores aportes por parte das concessionárias, disse nesta quarta-feira o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Segundo o executivo, esse é um ponto positivo que está sendo proposto pela agência reguladora Aneel no novo contrato de concessão de distribuição de energia, que valerá para 19 concessionárias cujos contratos atuais expiram entre 2025 e 2031.

"Claramente, vai ser um elemento que vai incentivar o aumento do investimento por parte de todas as concessionárias, que é o que o setor elétrico precisa para melhorar a qualidade e a expansão da rede", disse ele, em teleconferência para comentar os resultados do terceiro trimestre.