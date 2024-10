Ao lado de Campos Neto, Haddad defende fortalecimento do arcabouço fiscal

WASHINGTON (Reuters) - Se há necessidade de reforçar parâmetros para que o arcabouço fiscal se sustente, esse é o caminho que trilharemos, disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à imprensa sobre a trilha de finanças do G20, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Haddad afirmou que acredita nos parâmetros definidos para o arcabouço fiscal, não sendo necessário reformular o regramento, mas mostrar que ele é crível a médio e longo prazo.

O tema fiscal tem sido abordado de maneira recorrente pelo Banco Central como fator de influência na política monetária, com Campos Neto defendendo em declarações recentes que o Brasil precisará de um choque fiscal positivo se quiser conviver com juros mais baixos.