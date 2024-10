Governo deve calcular PIB potencial do Brasil em meio a debate sobre aquecimento da economia e alta de juros, diz Tebet

Questionada se as medidas de ajuste afetariam então o abono salarial, com o qual o governo estima gastar mais de 30 bilhões de reais no projeto do Orçamento do ano que vem, Tebet afirmou que nenhuma das medidas será apresentada antes da hora para não haver interdição do debate num contexto em que o Presidente Lula ainda baterá o martelo.

Criado em 1990, o abono representa o pagamento anual de um salário mínimo para os trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos mensais.

"Agora é importante lembrar que essa conta da vontade política e do timing tem que ser dividida com o Congresso Nacional. A gente tem que entender que não é uma questão assim de falta vontade do presidente Lula. A pergunta é: há vontade da classe política de sair do discurso e aceitar na prática enfrentar essa questão?", afirmou.

Segundo a ministra, é possível que as reformas mais estruturantes e profundas, que são também vistas como as mais difíceis politicamente, fiquem para uma segunda etapa de revisão das despesas.