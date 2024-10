Índices da China recuam após 4 sessões em alta com cautela por eleição dos EUA

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira, com as ações chinesas interrompendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de ganhos, uma vez que investidores demonstraram cautela ao avaliar o impacto potencial da eleição presidencial dos Estados Unidos.

As apostas crescentes de uma possível vitória do ex-presidente Donald Trump e as ameaças do republicano de tarifas mais altas diminuíram o apetite por risco do mercado, disseram investidores e analistas.

"Nos mercados de apostas, a diferença entre Trump e (Kamala) Harris se ampliou acentuadamente em favor de Trump", disse Christopher Wong, estrategista de câmbio do OCBC Bank.