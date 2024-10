Inflação da zona do euro pode atingir a meta mais cedo, diz Kazaks

WASHINGTON (Reuters) - A inflação da zona do euro pode cair mais rápido do que o esperado, mas o Banco Central Europeu deve manter sua prática de cortar os juros gradualmente dada a incerteza excepcional, disse o presidente do banco central da Letônia, Martins Kazaks, nesta quinta-feira.

"É bem provável que 2% (de inflação) seja alcançado antes do final do próximo ano", disse Kazaks em uma conferência em Washington. "Não devemos permanecer em território restritivo quando chegarmos a 2% de forma sustentável, de modo que as taxas devem estar caindo quanto às decisões futuras."

Mas Kazaks acrescentou que o BCE deve manter seu compromisso de seguir uma abordagem dependente de dados e de reunião a reunião para os cortes nos juros, uma orientação que algumas autoridades queriam revisar na reunião de política monetária de outubro a fim de sinalizar mais cortes.