Multiplan tem lucro acima das expectativas no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) -A Multiplan registrou lucro líquido de 279,6 milhões de reais no terceiro trimestre, resultado acima das expectativas e que representa um crescimento de 6,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta quinta-feira em relatório de resultados.

Segundo estimativas compiladas pela LSEG, analistas esperavam, em média, lucro líquido de 264,6 milhões de reais para a operadora de shopping centers.

A empresa apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 401,1 milhões de reais no trimestre encerrado em setembro, alta de 2,6% ano a ano, com a margem Ebitda recuando de 76,4% para 73,6%.