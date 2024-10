Renault supera previsões de receita para o 3º tri

A Renault, uma das poucas montadoras europeias que não cortou suas previsões nas últimas semanas, também confirmou que está buscando uma margem de pelo menos 7,5% para 2024. Isso se compara a 7,9% em 2023.

As montadoras europeias estão enfrentando dificuldades com o aumento de custos e demanda fraca, além da forte concorrência dos rivais chineses de veículos elétricos, que podem produzir carros mais baratos.

As vendas de carros na Europa caíram 18% em agosto e diminuíram novamente em setembro, no primeiro declínio mensal consecutivo em dois anos, mostraram dados do setor na terça-feira.

A Renault disse que seus volumes de vendas globais caíram 5,6% no trimestre, para 482.468 unidades, com as vendas na Europa recuando 5,3%, para 328.111 unidades.

Isso ainda é melhor do que alguns rivais. As entregas consolidadas da Stellantis caíram 20% no terceiro trimestre, de acordo com números preliminares, enquanto os volumes da BMW caíram 13%.

Os veículos eletrificados - incluindo híbridos e totalmente elétricos - representaram 47% das vendas da Renault, em comparação com menos de 40% há um ano.