S&P 500 e Nasdaq sobem com ganhos da Tesla; IBM pesa sobre Dow Jones

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta quinta-feira, recuperando-se das perdas na sessão anterior, com os ganhos das ações da Tesla impulsionando os índices após a montadora divulgar uma previsão positiva para seus resultados, dando início à publicação de balanços de megacaps.

As ações da Tesla subiam 16,9%, com a fabricante de veículos elétricos devendo acrescentar mais de 100 bilhões de dólares à sua capitalização de mercado, depois de divulgar lucros robustos no terceiro trimestre e surpreender os investidores com uma previsão de crescimento de 20% a 30% nas vendas no próximo ano.

Isso ajudava a elevar o setor de bens de consumo discricionários em 2,4%, superando os 11 setores do S&P 500.