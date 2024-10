Vendas de novas moradias nos EUA têm maior nível em quase um ano e meio em setembro

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam mais de 15% das vendas de casas nos EUA, subiriam para uma taxa de 720.000 unidades.

As vendas de casas novas são contadas no momento da assinatura de um contrato. Elas avançaram 6,3% em setembro na base anual.

As taxas hipotecárias caíram em setembro, atingindo uma mínima de mais de um ano e meio no final do mês, quando o Federal Reserve começou a reduzir a taxa de juros.

Entretanto, elas subiram nas últimas três semanas, já que dados econômicos sólidos, como vendas no varejo e revisões anuais das contas nacionais, forçaram os investidores a abandonar as expectativas de outro corte de 50 pontos-base nos juros pelo banco central dos EUA no próximo mês.

(Reportagem de Lucia Mutikani)