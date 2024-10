Ações da China e de Hong Kong sobem, mas incertezas com estímulo e eleições nos EUA reduzem ganhos

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,49%, mas caiu 1% na semana.

As ações da China e de Hong Kong subiram no mês passado, depois que Pequim deu início ao seu maior estímulo desde a pandemia, mas as fortes saídas de capital neste mês parecem ter freado esse avanço.

O volume de negócios do mercado acionário chinês, que atingiu níveis recordes em 8 de outubro, vem diminuindo desde então, o que sugere uma cautela crescente dos investidores em busca de orientação, disse o consultor de investidores da Founder Securities, Luo Xuhong, em uma nota aos clientes.

"O mercado está ficando inquieto com o estímulo fiscal", cujos detalhes ainda não foram anunciados, disse Luo.

A eleição de 5 de novembro nos EUA também está deixando os investidores nervosos. Uma vitória do republicano Donald Trump, principalmente se for acompanhada de uma vitória dos republicanos no Congresso, deve pressionar o iuan e as ações do setor de exportação.

Uma vitória da democrata Kamala Harris provavelmente resultará em negociações opostas.