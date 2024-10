Confiança dos consumidores dos EUA melhora, especialmente entre os republicanos

(Reuters) - A confiança do consumidor dos EUA atingiu um pico em seis meses em outubro, com a queda das taxas de juros ajudando a melhorar as condições de compra de itens caros, como carros, mas o aumento foi mais pronunciado entre os republicanos, que estavam mais confiantes na reconquista da Casa Branca por seu partido na eleição presidencial de 5 de novembro.

O Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan subiu para 70,5 este mês, o maior nível desde abril, de uma leitura final de 70,1 em setembro. O resultado superou a estimativa mediana entre os economistas consultados pela Reuters, que previa uma leitura de 69,0, e também subiu em relação a um valor preliminar de 68,9 há duas semanas.

Como tem sido o caso há vários anos, no entanto, os detalhes do relatório mostraram uma ampla distorção partidária. Em outubro, foram os consumidores que se identificaram como republicanos e, em menor grau, os independentes, que lideraram o aumento geral da confiança, enquanto a confiança entre os que se indentificaram como democratas diminuiu.