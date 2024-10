Dólar sobe com preocupações por cenário fiscal e apesar de estabilidade no exterior

Nesta sessão, a agenda macroeconômica esvaziada no Brasil e no exterior e a falta de novas notícias sobre os principais eventos observados por investidores, como o pacote de estímulo na China e o conflito no Oriente Médio, fazia o mercado nacional se voltar para o cenário doméstico.

Os agentes financeiros seguem receosos em relação às promessas do governo de medidas de contenção de gastos a fim de se cumprir as regras do arcabouço fiscal e controlar a trajetória da dívida, mesmo após falas de autoridades que geraram algum alívio na quinta-feira.

Em entrevista coletiva às margens das reuniões da trilha de finanças do G20, em Washington, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defenderam a adoção de medidas que reforcem uma trajetória sustentável das contas públicas.

O ministro, em particular, disse não ver necessidade de reformar o arcabouço fiscal, mas sim de mostrar que ele é crível.

"Houve um certo alívio no dólar ontem, após Haddad tentar dissipar as preocupações relacionadas ao fiscal. No entanto, os mercados já estão acostumados a serem decepcionados por promessas vazias", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

"Até que medidas concretas de contingenciamento sejam implementadas, é improvável que o dólar receba suporte definitivo do cenário local", completou.