EXCLUSIVO-Danone parou de comprar soja do Brasil, diz diretor

Em 2019, a Nestlé, que atua no ramo da Danone, parou de comprar soja brasileira da gigante de commodities Cargill. A rival Unilever, que usa óleo de soja em seus condimentos Hellmann's e produtos Knorr, ainda obtém soja do Brasil e diz que seu fornecedor, CJ Selecta, cumpre com rigorosos requisitos de desmatamento zero.

O Brasil lidera a destruição de florestas tropicais, mesmo depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter assumido o cargo em 2023 e as taxas de desmatamento na parte do país da selva amazônica caírem em mais da metade.

Enquanto os principais comerciantes prometeram parar de obter soja de terras recém-desmatadas na floresta amazônica, o cultivo de soja continua sendo um grande impulsionador do desmatamento do Cerrado.

Cerca de 10% das emissões globais vêm do desmatamento.

Indústrias e governos disseram que as novas regras da UE irão interromper as cadeias de suprimentos, excluir agricultores pobres e de pequena escala do mercado da UE e aumentar o custo dos alimentos básicos porque muitos agricultores e fornecedores não estavam prontos para cumprir.

(Reportagem de Richa Naidu; reportagem adicional de Brad Haynes e Jake Spring)