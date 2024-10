FMI diz que América Latina e Caribe devem se concentrar em reformas para impulsionar crescimento

As estimativas de crescimento da região já foram publicadas nesta semana, como parte do relatório de perspectivas globais do FMI.

O FMI destacou que a expansão no médio prazo da região da América Latina e Caribe --excluindo Argentina e Venezuela-- é estimada em cerca de 2,5% anualmente ao longo dos próximos cinco anos e deve permanecer perto da sua mínima histórica. Isso reflete desafios persistentes e não resolvidos como investimentos baixos, crescimento fraco da produtividade e mudança demográfica.

"De forma preocupante, a agenda de reformas em curso é magra de pode levar a um círculo vicioso de crescimento baixo, descontentamento social e políticas populistas", disse o FMI.

Segundo o FMI, um fator importante por trás do cenário de crescimento "fraco" é a forte desaceleração esperada no aumento da força de trabalho devido à queda nas taxas de natalidade e ao envelhecimento da população.

O FMI também alertou que a dívida da região continuará a aumentar sem reformas de consolidação fiscal, que segundo o Fundo são necessárias para criar espaço para a normalização da política monetária, reduzir as expectativas de inflação e baixar o risco-país.

"Esforços maiores e mais duradouros serão necessários para colocar firmemente a dívida em uma trajetória de queda dado o diferencial desfavorável da taxa de juros que a região enfrenta", disse o FMI.