Minério de ferro sobe após 3 dias de queda na China e registra ganho semanal

As recentes políticas macroeconômicas impulsionaram a recuperação dos metais ferrosos, ajudando os preços do minério de ferro a subir no curto prazo, disse o site chinês de informações financeiras Hexun Futures em uma nota.

Em meio à mudança de política de Pequim no final de setembro, houve reabastecimento de estoques antes do feriado do Dia Nacional, disse a Hexun Futures.