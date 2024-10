Campos destaca IPCA-15 "marginalmente pior", mas comemora bandeira amarela em novembro

Por outro lado, Campos Neto também destacou o fato de na tarde desta sexta-feira a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter anunciado que a bandeira tarifária de novembro será amarela, e não mais vermelha patamar 2, como em outubro. A mudança ocorreu, conforme a agência, em razão de uma melhora das condições de geração de energia no país, o que implicará em um corte na cobrança adicional na conta de luz para o próximo mês.

"Tivemos uma boa notícia, a bandeira amarela... muitos estão recalculando a inflação para novembro", afirmou Campos Neto.

Durante sua apresentação, Campos Neto também avaliou que o mercado está mais "cético" em relação ao quadro fiscal, o que tem afetado os prêmios de risco no Brasil. Segundo ele, será preciso algum tipo de "choque" para reverter este cenário.

A avaliação de Campos Neto surge na esteira de elevações dos prêmios de risco na curva a termo brasileira nos últimos dias, com os agentes à espera de medidas de contenção de gastos. A promessa de autoridades do governo Lula é de que as medidas serão anunciadas após o segundo turno das eleições municipais.

Em sua fala, Campos Neto reforçou ainda a ideia de que o BC buscará atingir o centro da meta contínua de inflação, de 3%. "Vamos fazer o trabalho", disse.

(Reportagem de Fabrício de Castro, em São Paulo,)