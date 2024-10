Ações do Japão avançam e iene recua após derrota da coalizão

Por Brigid Riley e Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - As ações japonesas subiram nesta segunda-feira, com o iene atingindo o nível mais baixo em três meses, depois que a coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba perdeu sua maioria parlamentar em uma derrota nas eleições de domingo, aumentando a incerteza sobre a trajetória da economia.

O Partido Liberal Democrático de Ishiba, que governou o Japão durante quase toda a história do pós-guerra, e seu parceiro de coalizão menor, o Komeito, conquistaram 215 cadeiras na câmara baixa do Parlamento, menos do que as 233 necessárias para a maioria. Anteriormente, o partido detinha 247 assentos e o Komeito, 32.