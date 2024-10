China lança nova ferramenta de empréstimo antes de vencimento de fim de ano

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo nesta segunda-feira para injetar mais liquidez no mercado e apoiar o fluxo de crédito no sistema bancário antes do vencimento de trilhões de iuanes em empréstimos no final do ano.

O Banco do Povo da China disse em um comunicado que ativou o mecanismo de operações de recompras reversas de mercado aberto para "manter uma abundância razoável de liquidez no sistema bancário e enriquecer ainda mais as ferramentas do banco central".