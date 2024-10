Ibovespa avança 1% puxado por Vale e Itaú; Azul dispara

DESTAQUES

- AZUL PN saltou 13,99% após chegar a um acordo com detentores de títulos de dívida para obter financiamento adicional. A companhia aérea receberá 150 milhões de dólares esta semana e outros 250 milhões até o final do ano. O acordo pode incluir outros 100 milhões de dólares em financiamento e uma possível troca de dívida por ações no valor de até 800 milhões, se a empresa melhorar ainda mais seu fluxo de caixa e reduzir seus custos em cerca de 100 milhões de dólares por ano.

- VALE ON subiu 1,86%, favorecida pelo avanço do minério de ferro no exterior, com o contrato futuro mais negociado em Dalian, na China, encerrando em alta de 2,35%, a 783,5 iuanes (109,92 dólares) a tonelada. A mineradora também anunciou nesta segunda-feira parceria com a chinesa Jinnan Steel para construção de usina em Omã. Na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, informara a aprovação pelo conselho de administração de Marcelo Bacci como novo diretor financeiro.

- PETROBRAS PN caiu 0,17% antes da divulgação de dados de produção e vendas do terceiro trimestre no final do dia, tendo como pano de fundo o tombo do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent recuou 6,09%. Na sexta-feira, após o fechamento, a estatal divulgou que seu conselho de administração aprovou a retomada das obras de construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), em Três Lagoas (MS), com investimentos previstos de 3,5 bilhões de reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,22%, recuperando-se após um fechamento mais negativo na sexta-feira, assim como outros papéis do setor, como BRADESCO PN, que ganhou 1,81%. SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 1,09% na véspera da divulgação do balanço do terceiro trimestre, previsto para a terça-feira, antes da abertura do mercado. Projeções compiladas pela LSEG apontam lucro líquido de 3,5 bilhões de reais. BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,19%.

- IRB(RE) ON fechou em alta de 6,8%, buscando apoio no viés mais positivo do pregão para se recuperar após duas quedas seguidas, período em que perdeu mais de 13%.