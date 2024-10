Minério de ferro tem máxima em mais de 1 semana na China com expectativa de estímulos

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta segunda-feira, atingindo o maior valor em mais de uma semana, com as expectativas renovadas de novos estímulos da China ofuscando as preocupações sobre a vacilante recuperação econômica e a demanda por aço do principal consumidor.

O contrato janeiro, o mais negociado na bolsa, encerrou as negociações diurnas em alta de 2,35%, a 783,5 iuanes (109,92 dólares) a tonelada métrica.