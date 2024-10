Premiê do Reino Unido diz ser necessário aumentar impostos para evitar austeridade

Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que os impostos no país precisam subir para que se possa reconstruir os serviços públicos e consertar os alicerces da economia, desafiando seus críticos a explicarem como enfrentariam os problemas "sem precedentes" do país.

Na quarta-feira, a ministra das Finanças, Rachel Reeves, apresentará seus primeiros planos de impostos e gastos, que devem abordar um quadro fiscal difícil sem aumentar os impostos sobre trabalhadores, cortar gastos em ministérios prioritários ou assustar investidores com endividamento excessivo.