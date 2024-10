Por Marta Nogueira e Luana Maria Benedito

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no terceiro trimestre no Brasil, queda de 8,2% ante igual período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira em seu relatório de produção e vendas.