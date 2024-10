Projeção do mercado para o IPCA em 2024 ultrapassa teto da meta, mostra Focus

A mudança na previsão ocorre na esteira da divulgação de dados do IPCA-15 na semana passada, que mostraram uma aceleração dos preços acima do esperado em outubro. A alta do índice foi de 0,54% no mês, de um avanço de 0,13% em setembro. Economistas consultados pela Reuters esperavam um aumento de 0,50%.

Nos 12 meses até outubro o IPCA-15 acumulou avanço de 4,47%, de 4,12% no mês anterior.

Contribuindo para o aumento das expectativas de inflação, também está o acirramento das preocupações do mercado com o equilíbrio das contas públicas, com investidores na espera de medidas prometidas pelo governo para cumprir as regras do arcabouço fiscal.

Em evento na sexta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, citou a piora das expectativas de inflação no Brasil e destacou que o dado do IPCA-15 veio pior que o esperado, destacando que o mercado está mais "cético" em relação ao quadro fiscal.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda um aumento na projeção para o PIB neste ano, agora com alta de 3,08%%, ante 3,05% há uma semana. Em 2025, a economia brasileira deve crescer 1,93%, mesma previsão da semana anterior.

Em relação à taxa Selic, foi mantida a expectativa tanto para o fim deste quanto do próximo, com a taxa básica de juros atingindo 11,75% em 2024 e 11,25% em 2025.