Bolsonaro vai ao Congresso discutir anistia em conversas com candidatos a presidência da Câmara e do Senado

Bolsonaro está impedido de concorrer a cargos eletivos até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e enfrenta ainda uma série de investigações do Supremo Tribunal Federal (STF), entre elas a de tentativa de golpe, que poderá levá-lo a uma futura condenação e até a uma prisão.

O ex-presidente, que rechaça ser mentor de qualquer tentativa de golpe, questiona o fato de pessoas terem sido condenadas a penas de 17 anos de prisão pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro do ano passado.

"Foi um julgamento político (sua inelegibilidade pelo TSE) e estamos buscando maneiras de desfazer isso aí. A prioridade nossa é o pessoal que está preso, eu sou o segundo plano", disse.

Bolsonaro negou que apoiar sua anistia seja condicionante a seu apoio aos nomes de Motta e Alcolumbre nas eleições do Congresso. Contudo, em outro momento de sua fala, ele disse que as conversas sobre anistia fazem sim parte das negociações do apoio das bancadas do PL da Câmara e do Senado aos candidatos.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia dito em entrevista à Reuters há duas semanas que o apoio do partido na Câmara era uma condição para quem quisesse assumir o comando da Casa em fevereiro de 2025. O PL tem a maior bancada da Câmara, com 92 deputados.

DEBATE