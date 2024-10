BP tem menor lucro em quase 4 anos com queda na demanda por petróleo

A empresa também reduziu seus investimentos em hidrogênio de baixo carbono e planeja vender suas operações eólicas terrestres nos Estados Unidos.

Fontes também disseram à Reuters que a BP está considerando vender uma participação minoritária em seu negócio de energia eólica offshore. Auchincloss disse nesta terça-feira que a BP trará parceiros para projetos de energia eólica offshore ao longo do tempo.

Auchincloss também disse que a BP tem potencial para aumentar a produção de petróleo e gás até o final da década, ao mesmo tempo em que continua a fazer investimentos de alto nível em energias renováveis e de baixo carbono.

"Ainda parece haver potencial para um crescimento diferenciado, impulsionado pela comercialização de combustíveis, biogás e pelo negócio principal de 'upstream', mas é improvável que o mercado se concentre nesse potencial até que tenhamos metas financeiras revisadas", disseram analistas do Citi em nota.

O lucro do custo de reposição subjacente da BP, a definição de lucro líquido da empresa, atingiu 2,27 bilhões de dólares no terceiro trimestre, superando as previsões de 2,05 bilhões e dólares em uma pesquisa fornecida pela empresa com analistas, mas abaixo dos 2,8 bilhões de dólares do trimestre anterior e dos 3,3 bilhões de dólares do ano anterior.

Os resultados foram os mais fracos desde o quarto trimestre de 2020, quando os lucros despencaram durante a pandemia.