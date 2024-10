Confiança da indústria no Brasil recua pelo 2º mês consecutivo em outubro, diz FGV

"Apesar disso, a percepção dos empresários sobre o presente é positiva na maior parte dos segmentos, mas em relação ao futuro o sentimento é de cautela."

O maior impacto para a queda do ICI em outubro veio do Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, que caiu 1,3 ponto no mês, para 96,8 pontos, o menor valor desde março deste ano (96,4 pontos).

Para as expectativas, o principal destaque negativo foi o indicador que mede a produção prevista, que registrou recuo de 4,4 pontos, a 93,1 pontos, o pior resultado desde novembro de 2023 (92,2 pontos).

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, teve uma ligeira baixa de 0,1 ponto em outubro, a 102,9 pontos.

No ISA, houve forte piora no componente sobre o nível de estoques, com queda de 3,4 pontos em outubro, a 100,5 pontos.

Em outubro, houve queda da confiança em 7 dos 19 segmentos industriais pesquisados.